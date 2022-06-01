Давайте іншого дворнікова, цей зламався - NYT пише про відсторонення командувача військами рф в Україні

https://racurs.ua/ua/n171249-davayte-inshogo-dvornikova-cey-zlamavsya-nyt-pyshe-pro-vidstoronennya-komanduvacha-viyskamy.html

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Російського генерала дворнікова, якого кілька місяців тому нібито призначили керувати всіма військами рф в Україні, уже, скоріше за все, відсторонили від командування.

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Джерела видання The New York Times пишуть, що генерала не бачили вже два тижні і він перестав зʼявлятися на фронті.

Після призначення дворніков намагався налагодити взаємодію повітряних та наземних підрозділів. Генерал зміг встановити більш упорядковані процеси в російській армії, і російські підрозділи почали координувати один з одним свої цілі.

Видання пише, що на глобальному рівні цього замало, і армія рф продовжує припускатися тих самих помилок, що й на початку війни.

Західні військові експерти зазначають, що є певні речі, які неможливо виправити вже в процесі війни, наприклад відсутність у молодших офіцерів можливості та здатність самостійно ухвалювати рішення на полі бою без погодження з вищим керівництвом.

Путін у вересні 2015 року спрямував до Сирії російські війська, щоб підтримати президента Сирії Башара Асада, який вів бої з повстанцями. Дворніков був командувачем військової операції РФ. Російська авіація жорстоко бомбила утримуване повстанцями місто Алеппо, що призвело до масової загибелі людей.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець дав Дворнікову таку характеристику:

Він має досвід придушення ситуації в Чечні, у Грозному в 2000 році та в Сирії у 2015 році. Тактика його одна й та сама: артилерія та авіація використовувалася для того, щоб повністю знищити ділянки, де відбувається опір населення. Що стосується Сирії, то в тих містах, де опір продовжувався, використовувалася хімічна зброя, — каже військовий експерт.

За словами Згурця, Дворніков належить до російських «яструбів».