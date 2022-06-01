Бійці ЗСУ приручають британських броньованих «Вовкодавів». Фото: МОУ

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Військові Збройних сил України вже освоюють Wolfhound — британські бронемашини тактичної підтримки.

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«Вовкодав» — це шестиколісний вантажний варіант бронетранспортера Mastiff, який своєю чергою є британським варіантом південноафриканського Cougar. Броньовик оснащений великокаліберним кулеметом Browning M2 калібру 12,7-мм. Машина може розвивати швидкість до 90 км/год. У броньовику може пересуватися вісім військових плюс два члени екіпажу. Про це 1 червня повідомили в Міністерстві оборони України.

Зазначається, що Wolfhound спроектований так, що броня здатна витримати обстріл зі стрілецької зброї, підрив мін та саморобних вибухових пристроїв.

В оборонному відомстві зазначають, що бійці ЗСУ тестують британську бронетехніку на полігонах, але вже незабаром «Вовкодави» відправлять у район бойових дій. Ці машини українська армія використовуватиме для перевезення особового складу, боєприпасів та інших важливих вантажів.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд ФРН поставить до України сучасні системи ППО IRIS-T SL. Також українські Збройні сили отримають сучасний радар стеження, який зможе виявляти артилерію.