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Ракурс
На границе Беларуси рф сосредоточила «Искандеры» и «Панцири». Фото:

Самолеты и «Искандеры» — какие войска рф сосредоточила на границе Беларуси

6 июн 2022, 09:20
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Країна-агресор стягує війська на білорусько-українського кордону.



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Неподалік північних регіонів України російська федерація зосередила різноманітну техніку. При цьому на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначається. Про це 6 травня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що у Білорусі вздовж кордону з Україною присутні російські оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М», зенітно-гарматні комплекси «Панцир-С1», зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

Нагадаємо, у Генштабу ЗСУ повідомили, що росіяни наступають в напрямку Слов’янська, також тривають бої за Сєвєродонецьк. Позиції ЗСУ на Донецькому напрямку обстрілюють вздовж всієї лінії зіткнення.

Источник: Ракурс


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