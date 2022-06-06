Владимир Зеленский съездил на передовую. Фото: ОПУ

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Володимир Зеленський, президент України, з’їздив на передову.

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Глава держави відвідав командні пункти та передові позиції Збройних сил України у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині. Про це 6 червня повідомили в Офісі президента.

Лідер українців заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських військових.

Також президент поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

Нагадаємо, 29 травня президент України Володимир Зеленський побував у Харківській області. Глава держави відвідав передові позиції українських військових та ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів.