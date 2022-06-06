Россияне штурмуют Северодонецк, а ВСУ отбили семь атак врага. Фото:

https://racurs.ua/n171400-103-y-den-voyny-genshtab-rasskazal-o-situacii-na-fronte-video.html

Ракурс

Україна вже 103 добу протистоїть російській навалі.

.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують посилено охороняти ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. На Слобожанському напрямку противник продовжує обстрілювати підрозділи ЗСУ зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Також ворог посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 травня.

Противник активно обороняється на Харківському напрямку та здійснює інженерно-фортифікаційного обладнання позицій. Підрозділи української армії інтенсивно обстрілюються з артилерії та мінометів. Ворог завдав удару по районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.

На Слов’янському напрямку основні зусилля росіяни зосередили на продовженні наступу в напрямку Слов’янська. Війська рф з артилерії гатили по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька.

Позиції ЗСУ на Донецькому напрямку обстрілюють вздовж всієї лінії зіткнення. З повітря були атаковані Слов’янськ, Лисичанськ та Оріхове.

На Лиманському ворог наступає в районі Святогірська, піхоту підтримує артилерія. Також ворог веде штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. Там тривають бойові дії.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу, триває штурм міста. Росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка та Тошківка.

На Бахмутському напрямку позиції ЗСУ були обстріляні з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. Авіація противника працювала неподалік Бахмута та Берестового. Рашисти проводили штурм у районах Комишувахи, Берестового та Миколаївки. Тут ворог зазнав значних втрат, але бойові дії ще тривають.

На Південнобузькому напрямку росіяни обстріляли з артилерії різного калібру райони населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці. У районах Шевченівки, Ольгіного та інших населених пунктів ворог обладнує позиції.

У Генштабі зазначили, що 5 травня на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили сім атак ворога, знищили чотири танки, три артилерійських системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотник.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові «зачистили» половину Сєвєродонецька та просуваються далі. Також він поінформував, що наступні п’ять днів кількість обстрілів збільшиться.