Зеленский рассмотрел петицию о запрете пиротехники в военный период

https://racurs.ua/n171399-zelenskiy-rassmotrel-peticiu-o-zaprete-pirotehniki-v-voennyy-period.html

Ракурс

Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути питання заборони використання піротехнічних засобів, зокрема феєрверків на час воєнного стану.

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Про це йдеться у відповіді Зеленського на відповідну петицію.

Підтримую занепокоєння щодо збільшення небезпечних наслідків у зв’язку з використанням різноманітних піротехнічних виробів у повсякденному побуті та вважаю, що їхнє споживання під час воєнного стану має бути чітко врегульовано на законодавчому рівні, — написав у відповіді Зеленський.

Електронну петицію спрямували в Кабмін з проханням «розглянути відповідно до вимог чинного законодавства, вжити необхідних заходів реагування та поінформувати автора (А.М. Пліска) про результати.

У соцмережах повідомлялося, що 7 травня декілька чоловіків запустити салют у Бучі. Група швидкого реагування Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади № 1 спрацювала моментально і затримала цих недолугих піротехніків.