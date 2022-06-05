Молдавские СМИ написали о задержании украинского нардепа по требованию беларуси

https://racurs.ua/n171398-moldavskie-smi-napisali-o-zaderjanii-ukrainskogo-nardepa-po-trebovaniu-belarusi.html

Ракурс

У Молдові затримали депутата Ради Євгена Яковенка. Місцеві правоохоронці зробили це за вимогою білорусі, якого подали у міжнародний розшук

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Про затримання написало молдовське видання Deschide.MD. Яковенка затримала прикордонна поліція, він у СІЗО.

Голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив, що білорусь звинувачує українського нардепа у хабарництві та корупції. Мінськ зареєстрував запит на арешт та екстрадицію Яковенка.

Яковенко влітку 2019 року виграв округ № 52 у Донецькій області. Він балотувався від партії «Батьківщина», але у парламенті вирішив залишитися безпартійним і не увійшов у фракцію Юлії Тимошенко.

Суперником Яковенка на виборах був представник Медведчука. ОПЗЖ звинуватило Яковенка у фальсифікаціях результатів виборів і підкупі виборців.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що росія і білорусь часто використовують Інтерпол для прикриття своїх злочинів і розшуку політичних опонентів.