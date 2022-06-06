На кордоні Білорусі рф зосередила «Іскандери» та «Панцирі». Фото:

https://racurs.ua/ua/n171402-litaky-iskandery-ta-zrk-yaki-pidrozdily-rf-zoseredyla-na-kordoni-bilorusi.html

Ракурс

Країна-агресор стягує війська на білорусько-українського кордону.

.

Неподалік північних регіонів України російська федерація зосередила різноманітну техніку. При цьому на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначається. Про це 6 травня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що у Білорусі вздовж кордону з Україною присутні російські оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М», зенітно-гарматні комплекси «Панцир-С1», зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

Нагадаємо, у Генштабу ЗСУ повідомили, що росіяни наступають в напрямку Слов’янська, також тривають бої за Сєвєродонецьк. Позиції ЗСУ на Донецькому напрямку обстрілюють вздовж всієї лінії зіткнення.