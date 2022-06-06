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На кордоні Білорусі рф зосередила «Іскандери» та «Панцирі». Фото:

Літаки, «Іскандери» та ЗРК — які підрозділи рф зосередила на кордоні Білорусі

6 чер 2022, 09:20
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Країна-агресор стягує війська на білорусько-українського кордону.



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Неподалік північних регіонів України російська федерація зосередила різноманітну техніку. При цьому на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначається. Про це 6 травня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що у Білорусі вздовж кордону з Україною присутні російські оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М», зенітно-гарматні комплекси «Панцир-С1», зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

Нагадаємо, у Генштабу ЗСУ повідомили, що росіяни наступають в напрямку Слов’янська, також тривають бої за Сєвєродонецьк. Позиції ЗСУ на Донецькому напрямку обстрілюють вздовж всієї лінії зіткнення.

Джерело: Ракурс


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