Від 24 лютого в росії загинуло щонайменше вісім відомих бізнесменів

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З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії загинуло щонайменше 8 відомих бізнесменів.

У виданні CNN повідомляють, що йдеться про самогубство або нещасні випадки. Шість з них — пов’язані з двома найбільшими енергетичними компаніями «Газпром» і «Лукойл».

Голова правління «Лукойлу» Равіль Маганов помер, випавши з вікна лікарні в москві. Причому це сталося у день, коли в ЦКЛ російської столиці приїхав путін, щоб попрощатис з екс-президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

Топ-менеджера цієї ж компанії Олександра Субботіна знайшли мертвим під москвою після того, як він відвідав шамана, повідомляють росзмі.

Леонід Шульман, топ-менеджер «Газпрому» помер у своєму котеджі. На місці події виявили передсмертну записку.

Колишній віце-президент Газпромбанку Владислав Аваєв був знайдений мертвим разом із дружиною та донькою у своїй квартирі.

Сергія Протосеню, колишнього керівника «Новатек», що частково належить «Газпрому», знайшли мертвим у домі на курорті у Барселоні. Перед цим він убив свою сім’ю.

Нафтогазового мільярдера Михайла Вотфорда знайшли у будинку в Англії.

Бізнесмен, власник «МедСтом» Василь Мельников був знайдений мертвим разом зі сім'єю в Нижньому Новгороді.