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Вантажівка з тілами росіян прямувала до крематорія у Бердянську - Генштаб про бої на півдні
Вантажівка з тілами росіян прямувала до крематорію у Бердянську — Генштаб про бої на півдніhttps://racurs.ua/ua/n174370-vantajivka-z-tilamy-rosiyan-pryamuvala-do-krematoriya-u-berdyansku-genshtab-pro-boyi-na-pivdni.htmlРакурс
Упродовж доби 2 вересня Збройні сили України уразили понад 10 скупчень окупантів та три взводні опорні пункти, знищили три зенітно-ракетні комплекси та кілька одиниць броньованої техніки окупантів.
З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Марʼїнка та Времівка.
Зокрема, підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в бік Бердянська, де розгорнутий крематорій, повідомляється 3 вересня у ранковому зведенні з фронтів від Генштабу ЗСУ.
На півдні українські підрозділи взяли в полон окупантів, знищили склади боєкомплекту та захопили військову техніку
Зокрема захоплено два танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, багато колективної й стрілецької зброї з боєкомплектом.
Українські військові вразили:
- командно-спостережний пункт 205-тої окремої мотострілецької козачої бригади у Снігурівці (Миколаївщина);
- понтонну переправу біля Козацького;
- два пункти боєпостачання;
- три склади боєприпасів в Херсонському і Бериславському районах.
Протягом доби українська авіація здійснила понад 40 бойових вильотів.
Зокрема, «Байрактар ТБ-2» ліквідував дві одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами.
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