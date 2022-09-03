Вантажівка з тілами росіян прямувала до крематорія у Бердянську - Генштаб про бої на півдні

https://racurs.ua/ua/n174370-vantajivka-z-tilamy-rosiyan-pryamuvala-do-krematoriya-u-berdyansku-genshtab-pro-boyi-na-pivdni.html

Ракурс

Упродовж доби 2 вересня Збройні сили України уразили понад 10 скупчень окупантів та три взводні опорні пункти, знищили три зенітно-ракетні комплекси та кілька одиниць броньованої техніки окупантів.

З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Марʼїнка та Времівка.

Зокрема, підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в бік Бердянська, де розгорнутий крематорій, повідомляється 3 вересня у ранковому зведенні з фронтів від Генштабу ЗСУ.

На півдні українські підрозділи взяли в полон окупантів, знищили склади боєкомплекту та захопили військову техніку

Зокрема захоплено два танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, багато колективної й стрілецької зброї з боєкомплектом.

Українські військові вразили:

командно-спостережний пункт 205-тої окремої мотострілецької козачої бригади у Снігурівці (Миколаївщина);

понтонну переправу біля Козацького;

два пункти боєпостачання;

три склади боєприпасів в Херсонському і Бериславському районах.

Протягом доби українська авіація здійснила понад 40 бойових вильотів.

Зокрема, «Байрактар ТБ-2» ліквідував дві одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами.