росія хоче відправити на війну залізничників. Фото: росЗМІ

https://racurs.ua/ua/n174401-moskva-planuie-vidpravyty-na-front-blyzko-10-tys-zaliznychnykiv-genshtab.html

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Російські залізничники можуть опинитися в окопах й брати участь у війні проти України.

На безглузду загибель в Україну москва хоче відправити тисячі співробітників компанії «российские железные дороги». Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Виявляється, що російська державна компанія «ржд» отримала рознарядку знайти серед цивільних працівників до 10 тис. нових кандидатів на короткостроковий контракт в армію.

Також у Генштабі поінформували, окупанти посилили адміністративно-поліцейський режим у населених пунктах, які розташовані на березі Дніпра. Крім того, військові рф охороняють берегову лінію в тимчасово захоплених районах Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України повідомляли, що так звана прихована мобілізація в росії зазнала невдач, тому москва вирішила збільшити кількість найманців приватних військових компаній, які воюють в Україні. Як відомо, насамперед на фронт окупанти відправляють бойовиків ПВК «Вагнер"/"Ліга».

Крім того, в американському «Інституті вивчення війни» впевнені, що росія може використати осінній призов у жовтні цього року, щоб залучити близько 130 тис. осіб, щоб поповнити втрати «гарматного м’яса».