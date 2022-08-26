Армія рф використає осінній призов, щоб залучити 130 тис. солдат — ISW

https://racurs.ua/ua/n174101-armiya-rf-vykorystaie-osinniy-pryzov-schob-zaluchyty-130-tys-soldat-isw.html

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Воєнний злочинець й президент росії володимир путін не оголошуватиме найближчим часом масову мобілізацію. Таку думку озвучили в американському «Інституті вивчення війни» (ISW).

Указ російського диктатора про збільшення армії до 2 млн осіб вказує на те, що кремль навряд чи найближчим часом віддасть наказ про масову мобілізацію.

Оголошення про відносно скромне (але, ймовірно, все ще недосяжне) цільове збільшення кінцевої чисельності переконливо свідчить про те, що путін, як і раніше, сповнений рішучості уникнути повної мобілізації, — вказали в ISW.

Аналітики зауважили, що історично російські збройні сили не досягали поставленої мети за кінцевою чисельністю. Наприклад, у 2022 році до повномасштабного вторгнення в російській армії налічувалося лише близько 850 тис. солдат — значно менше від номінальної кінцевої чисельності в понад мільйон осіб.

Водночас росія може використати осінній призов цьогоріч у жовтні, щоб залучити близько 130 тис. осіб, щоб поповнити втрати «гарматного м’яса» рф, які обчислюються десятками тисяч убитими та тяжко пораненими. кремль також може використовувати додаткову кінцеву чисельність для формального включення до складу армії воєнних злочинців рф терористів так званих лнр-днр або нових російських добровольчих загонів, які формально не входять до складу збройних сил рф.