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Мінус 400 росіян - Генштаб ЗСУ повідомив про втрати ворога
Мінус 400 росіян — Генштаб ЗСУ повідомив про втрати ворогаhttps://racurs.ua/ua/n174100-minus-400-rosiyan-genshtab-zsu-povidomyv-pro-vtraty-voroga.htmlРакурс
Втрати росії у повномасштабній війні проти України станом на 26 серпня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, — йдеться у Фейсбук-повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати воєнних злочинців росії з 24 лютого по 26 серпня орієнтовно склали:
особового складу — близько 46 тис. 250 (+400);
танків — 1 тис. 936 (+7) од.;
бойових броньованих машин — 4 тис. 251 (+6) од.;
артилерійських систем — 1 тис. 40 (+3) од.;
РСЗВ — 272 од.;
засоби ППО — 148 од.;
літаків — 234 од.;
гелікоптерів — 202 од.;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 834 (+6) од.;
крилаті ракети — 196 од.;
кораблі /катери — 15 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 162 (+2) од.;
спеціальної техніки — 99.
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