Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Мінус 400 росіян - Генштаб ЗСУ повідомив про втрати ворога

Мінус 400 росіян — Генштаб ЗСУ повідомив про втрати ворога

26 сер 2022, 09:32
999

Втрати росії у повномасштабній війні проти України станом на 26 серпня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.





Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, — йдеться у Фейсбук-повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати воєнних злочинців росії з 24 лютого по 26 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 46 тис. 250 (+400);

  • танків — 1 тис. 936 (+7) од.;

  • бойових броньованих машин — 4 тис. 251 (+6) од.;

  • артилерійських систем — 1 тис. 40 (+3) од.;

  • РСЗВ — 272 од.;

  • засоби ППО — 148 од.;

  • літаків — 234 од.;

  • гелікоптерів — 202 од.;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 834 (+6) од.;

  • крилаті ракети — 196 од.;

  • кораблі /катери — 15 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 162 (+2) од.;

  • спеціальної техніки — 99.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів