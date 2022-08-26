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Ракурс
Міноборони побажало лукашенку «возз’єднання з Хусейном і Каддафі»

Міноборони побажало лукашенку «возз'єднання з Хусейном і Каддафі»

26 сер 2022, 09:05
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Міністерство оборони України відповіло на привітання воєнного злочинця й диктатора білорусі олександра лукашенка з Днем Незалежності, який побажав українцям «мирного неба», після чого 24 серпня з території сусідньої країни у бік нашої держави знову полетіли ракети.





В День нашої Незалежності диктатор лукашенко привітав Україну і побажав мирного неба… в «подарунок» з білорусі по Україні знову були випущені ракети. Бажаємо лукашенку такого ж мирного неба… і возз'єднання з його добрими друзями Хусейном і Каддафі, — йдеться у повідомленні українського оборонного відомства у Твіттер.

Міноборони України поставило лукашенка на один щабель із іракським диктатором, відповідальним за злочини проти людства та воєнні злочини (зокрема, використання хімічної зброї проти цивільного населення, знищення близько 80 курдських сіл), а також лівійським диктатором.

Джерело: Ракурс


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