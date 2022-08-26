Минус 400 россиян – Генштаб ВСУ сообщил о потерях врага

https://racurs.ua/n174100-minus-400-rossiyan-genshtab-vsu-soobschil-o-poteryah-vraga.html

Ракурс

Втрати росії у повномасштабній війні проти України станом на 26 серпня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, — йдеться у Фейсбук-повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати воєнних злочинців росії з 24 лютого по 26 серпня орієнтовно склали: