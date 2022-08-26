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Минус 400 россиян – Генштаб ВСУ сообщил о потерях врага

Минус 400 россиян — Генштаб ВСУ сообщил о потерях врага

26 авг 2022, 09:32
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Втрати росії у повномасштабній війні проти України станом на 26 серпня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.





Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, — йдеться у Фейсбук-повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати воєнних злочинців росії з 24 лютого по 26 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 46 тис. 250 (+400);

  • танків — 1 тис. 936 (+7) од.;

  • бойових броньованих машин — 4 тис. 251 (+6) од.;

  • артилерійських систем — 1 тис. 40 (+3) од.;

  • РСЗВ — 272 од.;

  • засоби ППО — 148 од.;

  • літаків — 234 од.;

  • гелікоптерів — 202 од.;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 834 (+6) од.;

  • крилаті ракети — 196 од.;

  • кораблі /катери — 15 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 162 (+2) од.;

  • спеціальної техніки — 99.

Источник: Ракурс


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