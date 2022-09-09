Медичний робот «Журавель», фото: «Європейська солідарність»

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Ракурс

Медичний робот, призначений для евакуації поранених, допомагатиме рятувати життя захисників України. Придбаний для українських військових естонський багатоцільовий робот THeMIS отримав назву «Журавель» — на честь морпіха Ярослава Журавля, який у 2020 році був тяжко поранений і загинув на Донеччині, не дочекавшись допомоги.

Про це сьогодні, 9 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив п’ятий президент Петро Порошенко, який привіз робота в Україну.

Наш «Журавель» вчора вперше пройшов хрещення. Поки що не бойове, але вже зовсім скоро він відправиться на фронт, — зазначив Порошенко. — Заступить на чергування з Медичним добровольчим батальйоном «Госпітальєри та рятуватиме життя. Багато життів наших воїнів.

Порошенко зазначає парамедикам часто доводиться нести на руках поранених бійців на відстані понад кілометр.

Тому робот використовуватиметься на передній лінії фронту, у тих місцях, куди важко дістатися медикам машиною чи пішки, — зазначив політик.

Навчання із застосування цього робота відбулися на полігоні неподалік Києва, за ними, зокрема, спостерігав Каймо Кууск, повідомляє прес-служба «Європейської солідарності».

За легендою навчань:

військовий підрозділ виходив на бойове завдання, потрапляв в засідку і отримував пораненого бійця, який потребував евакуації під обстрілом;

керівник групи медиків давав наказ групі вийти на евакуацію;

у небо піднімався дрон для пошуку пораненого і координації руху робота;

після отриманих даних оператор робота відправляв його на допомогу бійцям;

пораненого завантажили на платформу безпілотного робота, який привіз його у безпечне місце;

поранений отримував першу допомогу, його забирав евакуаційний автомобіль.

За словами Порошенка, багатоцільові роботи THeMIS пристосовані для низки застосувань — протитанкової боротьби, для боротьби із застосуванням 30-ти мм автоматичної гармати, для проведення розвідувальних операцій з радарами, камерами.

Але пам’ятаючи слово, яке ми дали Сергію Журавлю, батькові Ярослава Журавля, який загинув на війні, я подумав, щоб ми запровадили спеціальний проект евакуації з поля бою, — зазначив Порошенко. — Я не бачу кращого підрозділу, який це може здійснити, ніж «Госпітальєри». Бо на сьогоднішній день «Госпітальєрами» врятовано вже більше 5,6 тис. українських воїнів — низький уклін їм за це.

Зазначається, що цього робота ще добронюють та встановлять на нього додаткове маскування.