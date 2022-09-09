Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: Дмитро Живицький

https://racurs.ua/ua/n174591-rashysty-zavdaly-aviaudaru-po-sumschyni-foto.html

Ракурс

Російські війська завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади Сумської області. В результаті є постраждалі, приміщення зруйноване.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 9 вересня, повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За словами Живицького, авіаудар було завдано сьогодні після дев’ятої години ранку — ворожа авіація обстріляла лікарню, не перетинаючи кордон України.

Більше деталей чиновник наразі не повідомляє.

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні також здійснили низку обстрілів у Харківській області.