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Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: Дмитро Живицький
Рашисти завдали авіаудару по Сумщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n174591-rashysty-zavdaly-aviaudaru-po-sumschyni-foto.htmlРакурс
Російські війська завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади Сумської області. В результаті є постраждалі, приміщення зруйноване.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 9 вересня, повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За словами Живицького, авіаудар було завдано сьогодні після дев’ятої години ранку — ворожа авіація обстріляла лікарню, не перетинаючи кордон України.
Більше деталей чиновник наразі не повідомляє.
Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні також здійснили низку обстрілів у Харківській області.
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