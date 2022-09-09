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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: Дмитро Живицький

Рашисти завдали авіаудару по Сумщині (ФОТО)

9 вер 2022, 13:22
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Російські війська завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади Сумської області. В результаті є постраждалі, приміщення зруйноване.





Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 9 вересня, повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За словами Живицького, авіаудар було завдано сьогодні після дев’ятої години ранку — ворожа авіація обстріляла лікарню, не перетинаючи кордон України.

Більше деталей чиновник наразі не повідомляє.

Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні також здійснили низку обстрілів у Харківській області.

Джерело: Ракурс


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