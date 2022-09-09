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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Офіс генпрокурора

Рашисти вночі обстріляли Харківщину, є загиблі (ФОТО)

9 вер 2022, 11:41
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Російські окупанти вкотре завдали ракетні та артилерійські удари по Харківщині.





Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зафіксовані такі випадки:

  • 8 вересня близько 22.00 російські військові здійснили артилерійський обстріл Київського району Харкова. В результаті снаряд влучив у приватний будинок, що призвело до його повного руйнування, загинула жінка;
  • о 21.00 військові країни-агресора з артилерії обстріляли житлові квартали Чугуєва, загинула жінка;
  • близько 23.20 російська армія, за попередньою інформацією, з РСЗВ обстріляла селище Безлюдівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку житлових будинків;
  • 9 вересня близько 01.30 ворожа армія завдала ракетного удару по Салтівському району Харкова. Повністю зруйнована триповерхова адміністративна будівля, виникла пожежа;
  • о 3.00 військові РФ знову завдали ракетного удару по Чугуєву. Пошкоджено господарчі споруди;
  • на Дергачівщині російські військовослужбовці обстріляли село Подвірки, повністю зруйновано будівлю.

За попередньою інформацією, удари по Харківщині окупанти завдали ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф, — зазначають в Офісі генпрокурора.

За фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу) розпочате досудове розслідування.

Наслідки російських обстрілів, фото: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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