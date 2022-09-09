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Последствия российских обстрелов, фото: Офис генпрокурора
Рашисты ночью обстреляли Харьковщину, есть погибшие (ФОТО)https://racurs.ua/n174588-rashisty-nochu-obstrelyali-harkovschinu-est-pogibshie-foto.htmlРакурс
Російські окупанти вкотре завдали ракетні та артилерійські удари по Харківщині.
Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Зафіксовані такі випадки:
- 8 вересня близько 22.00 російські військові здійснили артилерійський обстріл Київського району Харкова. В результаті снаряд влучив у приватний будинок, що призвело до його повного руйнування, загинула жінка;
- о 21.00 військові країни-агресора з артилерії обстріляли житлові квартали Чугуєва, загинула жінка;
- близько 23.20 російська армія, за попередньою інформацією, з РСЗВ обстріляла селище Безлюдівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку житлових будинків;
- 9 вересня близько 01.30 ворожа армія завдала ракетного удару по Салтівському району Харкова. Повністю зруйнована триповерхова адміністративна будівля, виникла пожежа;
- о 3.00 військові РФ знову завдали ракетного удару по Чугуєву. Пошкоджено господарчі споруди;
- на Дергачівщині російські військовослужбовці обстріляли село Подвірки, повністю зруйновано будівлю.
За попередньою інформацією, удари по Харківщині окупанти завдали ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф, — зазначають в Офісі генпрокурора.
За фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу) розпочате досудове розслідування.
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