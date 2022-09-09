Последствия российских обстрелов, фото: Офис генпрокурора

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Російські окупанти вкотре завдали ракетні та артилерійські удари по Харківщині.

Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зафіксовані такі випадки:

8 вересня близько 22.00 російські військові здійснили артилерійський обстріл Київського району Харкова. В результаті снаряд влучив у приватний будинок, що призвело до його повного руйнування, загинула жінка;

о 21.00 військові країни-агресора з артилерії обстріляли житлові квартали Чугуєва, загинула жінка;

близько 23.20 російська армія, за попередньою інформацією, з РСЗВ обстріляла селище Безлюдівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку житлових будинків;

9 вересня близько 01.30 ворожа армія завдала ракетного удару по Салтівському району Харкова. Повністю зруйнована триповерхова адміністративна будівля, виникла пожежа;

о 3.00 військові РФ знову завдали ракетного удару по Чугуєву. Пошкоджено господарчі споруди;

на Дергачівщині російські військовослужбовці обстріляли село Подвірки, повністю зруйновано будівлю.

За попередньою інформацією, удари по Харківщині окупанти завдали ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф, — зазначають в Офісі генпрокурора.

За фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу) розпочате досудове розслідування.