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Более 380 детей стали жертвами российского вторжения
383 ребенка стали жертвами российского вторжения — Офис генпрокурораhttps://racurs.ua/n174587-383-rebenka-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-ofis-genprokurora.htmlРакурс
В Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення загинули 383 дитини, ще щонайменше 743 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 389;
- Харківській області — 206;
- Київській області — 116;
- Миколаївській області — 72;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 61;
- Херсонській області — 55;
- Запорізькій області — 46;
- Дніпропетровській області — 26.
Зокрема, 6 вересня внаслідок обстрілу окупантами селища Андріївка Балаклійського району Харківської області поранено дворічного хлопчика.
Через російські бомбардування та обстріли пошкоджено 2 тис. 472 заклади освіти, з них 289 зруйновані повністю.
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