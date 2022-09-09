650 рашистов уничтожили защитники Украины за сутки

Защитники Украины уже уничтожили около 52 тыс. рашистов, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/n174586-650-rashistov-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-za-sutki.html

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Рашисти за час повномасштабного вторгнення в України втратили вже близько 51,9 тис. осіб.

За останню добу цей показник зріс на 650 осіб. Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 122 танки;

4 тис. 575 бойових броньованих машин;

1 тис. 237 одиниць артилерійських систем;

306 одиниць РСЗВ;

159 одиниць засобів ППО;

239 літаків;

211 гелікоптерів;

888 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

214 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 тис. 399 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

114 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.