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Защитники Украины уже уничтожили около 52 тыс. рашистов, фото: Генштаб ЗСУ

650 рашистов уничтожили защитники Украины за сутки

9 сен 2022, 10:14
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Рашисти за час повномасштабного вторгнення в України втратили вже близько 51,9 тис. осіб.





За останню добу цей показник зріс на 650 осіб. Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 122 танки;
  • 4 тис. 575 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 237 одиниць артилерійських систем;
  • 306 одиниць РСЗВ;
  • 159 одиниць засобів ППО;
  • 239 літаків;
  • 211 гелікоптерів;
  • 888 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 214 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 399 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 114 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Источник: Ракурс


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