650 рашистов уничтожили защитники Украины за сутки

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Защитники Украины уже уничтожили около 52 тыс. рашистов, фото: Генштаб ЗСУ
650 рашистов уничтожили защитники Украины за суткиhttps://racurs.ua/n174586-650-rashistov-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-za-sutki.htmlРакурс
Рашисти за час повномасштабного вторгнення в України втратили вже близько 51,9 тис. осіб.
За останню добу цей показник зріс на 650 осіб. Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 122 танки;
- 4 тис. 575 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 237 одиниць артилерійських систем;
- 306 одиниць РСЗВ;
- 159 одиниць засобів ППО;
- 239 літаків;
- 211 гелікоптерів;
- 888 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 214 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 тис. 399 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 114 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
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