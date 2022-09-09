Рашисты перенесли «столицу» оккупированной Харьковщины в пограничный город

В Харьковской области оккупанты перенесли свою столицу в Волчанск, фото: svtv.org

https://racurs.ua/n174585-rashisty-perenesli-stolicu-okkupirovannoy-harkovschiny-v-pogranichnyy-gorod.html

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Рашисти на тлі наступу українських військ перенесли «обласний центр» окупованих ними районів Харківщини з Куп’янська, який вже опинився неподалік від лінії фронту, до розташованого поблизу кордону з рф міста Вовчанська.

Про це заявив депутат правлячої партії рф «єдина росія» Євген Євтушенко, повідомляють ЗМІ рашистів.

Щодо Куп’янська, окупанти заявляють про його «евакуацію», оскільки українська армія підійшла до міста.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові за три дні контрнаступу на Херсонщині просунулися на майже 50 км.