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Ракурс
Рашисты на Херсонщине прикрываются мирным населением, фото: «Дивись.Інфо»

На Херсонщине оккупанты используют местное население как «живой щит» — Генштаб

9 сен 2022, 09:04
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Рашисти на Херсонщині переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів на тлі наступу українських військових.





Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості «живого щита». Селище закрите на вʼїзд та виїзд, — зазначають у Генштабі.

Зазначається, що на Херсонщині ворог зосереджує свої зусилля на утримані окупованих територій.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження по військових та цивільних об'єктах в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське.

Источник: Ракурс


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