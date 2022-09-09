На Херсонщине оккупанты используют местное население как «живой щит» — Генштабhttps://racurs.ua/n174584-na-hersonschine-okkupanty-ispolzuut-mestnoe-naselenie-kak-jivoy-schit-genshtab.htmlРакурс
Рашисти на Херсонщині переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів на тлі наступу українських військових.
Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості «живого щита». Селище закрите на вʼїзд та виїзд, — зазначають у Генштабі.
Зазначається, що на Херсонщині ворог зосереджує свої зусилля на утримані окупованих територій.
На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження по військових та цивільних об'єктах в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське.