Рашисти на Херсонщині прикриваються мирним населенням, фото: «Дивись.Інфо»

https://racurs.ua/ua/n174584-na-hersonschyni-okupanty-vykorystovuut-misceve-naselennya-yak-jyvyy-schyt-genshtab.html

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Рашисти на Херсонщині переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів на тлі наступу українських військових.

Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості «живого щита». Селище закрите на вʼїзд та виїзд, — зазначають у Генштабі.

Зазначається, що на Херсонщині ворог зосереджує свої зусилля на утримані окупованих територій.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження по військових та цивільних об'єктах в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське.