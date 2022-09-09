Українські військові наступають на Харківщині, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n174583-zsu-na-harkivschyni-za-try-dni-prosunulysya-mayje-na-50-km-genshtab.html

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Сили оборони України ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, де за три дні просунулися на майже 50 км.

Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат, — наголошують у Генштабі. — Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське.

Зазначається, що протягом доби зафіксовано понад 15 випадків, коли переодягнені в цивільний одяг російські дезертири намагалися повернутися на територію рф.

Водночас підрозділи Сил оборони відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка, не допустивши просування ворога.

Нагадаємо, вчора, 9 вересня, президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому бійці спецпідрозділу «Кракен» відрапортували про звільнення міста Балаклія Харківської області.