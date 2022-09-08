У Британії новий монарх – король Чарльз взяв ім’я Карла ІІІ

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Син королеви Єлизавети ІІ Чарльз, колишній принц Уельський, став королем. Новий британський монарх взяв імʼя Карл III (Charles III). Про це 8 вересня оголосила прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс під час звернення до нації у зв’язку зі смертю Єлизавети ІІ.

Королева Єлизавета залишила по собі величний спадок. Сьогодні, як і вже протягом понад тисячі років до того, корона переходить нашому новому монарху, новому главі держави — Його Величності королю Карлу ІІІ, — оголосила Трасс.

Зауважимо, що тронні імена британських королів пишуться згідно з біблійною традицією. Так, королі з іменем Джеймс (James) мають тронне ім’я Яків, а Чарльз (Charles), відповідно, стає Карлом.

Під час звернення Трасс назвала королеву Єлизавету ІІ «каменем, на якому була побудована сучасна Британія», і «самим духом Великої Британії».

Боже, бережи короля, — додала британська прем'єрка.

Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол. Його дружина — 74-річна Камілла — отримає титул королеви-консорти (королеви-дружини).

Нагадаємо, королева Великої Британії «мирно» пішла з життя у шотландському замку Балморал у віці 96 років після історичного 70-річного правління. У Великій Британії, а також в усіх країнах Співдружності Націй, впродовж 10 днів триватиме жалоба.

Смерть королеви Єлизавети II поклала край найтривалішому правлінню в історії британської монархії. Принцеса Єлизавета Олександра Марія стала королевою 6 лютого 1952 року у віці 25 років. Її правління охопило 15 британських прем'єр-міністрів від сера Вінстона Черчілля до Ліз Трасс та 14 президентів США.