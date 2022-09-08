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Ракурс
ЗСУ прозвітували Зеленському про взяття Балаклії

ЗСУ прозвітували Зеленському про взяття Балаклії (ВІДЕО)

8 вер 2022, 22:30
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Президент Володимир Зеленський опублікував відео, на якому бійці спецпідрозділу «Кракен» відрапортували про звільнення міста Балаклія Харківської області.





Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги, — написав глава держави.

Нагадаємо, раніше сьогодні у соцмережах з’явилося відео підняття українського прапора над населеним пунктом Волохів Яр, що на північний схід від Балаклії. Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео підняття українського стяга у Борщівці, на схід від Балаклії. Своє скрутне становище визнають воєнні злочинці росії які прогнозують подальший наступ ЗСУ в напрямку Ізюма, де армія рф, ймовірно, потрапила в оперативне оточення.

Джерело: Ракурс


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