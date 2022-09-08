ЗСУ вразили понад 400 цілей рф з HIMARS – генерал США

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Збройні сили України вразили понад 400 російських цілей за допомогою американської реактивної артилерійської системи HIMARS. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Ми бачимо реальні та вимірні переваги України у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, і вони мали руйнівний ефект, — сказав Міллі.

Генерал армії США вказав, що враження цілей створило напруження у російських логістичних каналах, зменшило їхню бойову спроможність.

Були вражені командні пункти і в них є складнощі із заміною втраченого в боях та з постачанням своїм силам, — сказав американський військовий.

Міллі наголосив, що всі члени контактної групи співпрацюватимуть й надалі, щоб надати Києву все необхідне для захисту її свободи.

Нагадаємо, 8 вересня Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню.