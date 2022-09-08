Війна в Україні наближається до поворотного моменту - генсек НАТО

https://racurs.ua/ua/n174579-viyna-v-ukrayini-nablyjaietsya-do-povorotnogo-momentu-gensek-nato.html

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Війна в Україні наближається до поворотного моменту. Таку думку висловив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Він також попередив, що на Україну та її прихильників найближчим часом чекає сувора зима.

Нам потрібно щонайменше підготуватися до цієї зими, тому що немає жодних ознак того, що росія відмовляється від своєї мети взяти під контроль Україну, — сказав Столтенберг в кулуарах зустрічі групи підтримки України на американській базі Рамштайн у Німеччині, пише Associated Press.

Генсек НАТО закликав громадськість у західних країнах зберігати віру в зусилля Києва та інших країн. Столтенберг вважає, що війна перебуває у критичній точці, оскільки москва почала втрачати контроль над раніше окупованими територіями.

Війна в Україні наближається до поворотного моменту, коли ми бачимо, що російський наступ на Донбасі зупинився. Ми бачимо, що українці змогли дати відсіч, завдати удару у відповідь і відвоювати частину території, — вказав генсек.

Нагадаємо, 8 вересня Вашингтон оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню.