Трофеї “російського ленд-лізу” показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n174578-trofeyi-rosiyskogo-lend-lizu-pokazaly-zsu-foto.html

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Покинуті позиції воєнних злочинців росії і здобуті трофеї, серед яких військова техніка армії рф, показали Збройні сили України на Харківському напрямку. Зокрема, воїни ЗСУ захопили новітню модернізацію 152-мм САУ Мста-СМ2 на Харківщині.