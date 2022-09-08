Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Трофеї “російського ленд-лізу” показали ЗСУ

Трофеї «російського ленд-лізу» показали ЗСУ (ФОТО)

8 вер 2022, 21:10
999

Покинуті позиції воєнних злочинців росії і здобуті трофеї, серед яких військова техніка армії рф, показали Збройні сили України на Харківському напрямку. Зокрема, воїни ЗСУ захопили новітню модернізацію 152-мм САУ Мста-СМ2 на Харківщині.





Кількість трофеїв техніки окупантів за останні два дні — це вже якийсь російський ленд-ліз, — повідомляє 8 вересня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів