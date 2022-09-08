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Трофеи «российского ленд-лиза» показали ВСУ (ФОТО)
Трофеи «российского ленд-лиза» показали ВСУ (ФОТО)https://racurs.ua/n174578-trofei-rossiyskogo-lend-liza-pokazali-vsu-foto.htmlРакурс
Покинуті позиції воєнних злочинців росії і здобуті трофеї, серед яких військова техніка армії рф, показали Збройні сили України на Харківському напрямку. Зокрема, воїни ЗСУ захопили новітню модернізацію 152-мм САУ Мста-СМ2 на Харківщині.
Кількість трофеїв техніки окупантів за останні два дні — це вже якийсь російський ленд-ліз, — повідомляє 8 вересня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.
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