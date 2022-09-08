Трофеи «российского ленд-лиза» показали ВСУ (ФОТО)

https://racurs.ua/n174578-trofei-rossiyskogo-lend-liza-pokazali-vsu-foto.html

Ракурс

Покинуті позиції воєнних злочинців росії і здобуті трофеї, серед яких військова техніка армії рф, показали Збройні сили України на Харківському напрямку. Зокрема, воїни ЗСУ захопили новітню модернізацію 152-мм САУ Мста-СМ2 на Харківщині.