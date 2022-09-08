Умерла королева Елизавета II — британский престол унаследует принц Чарльз

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Ракурс

8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета II. Вона пішла з життя у своєму замку Балмор в Шотландії.

Королева Єлизавета II, найдовше правлячий монарх в британській історії, померла у віці 96 років.

Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра, — повідомили у Букінгемському палаці.

73-річний принц Чарльз, спадкоємець престолу з трирічного віку, тепер є королем і буде офіційно проголошений ним у палаці Сент-Джеймс у Лондоні, як тільки це буде практично можливо.

Єлизавета II була королевою Великої Британії та 14 інших королівств, а також главою 54 країн Співдружності. Вона стала найвідомішою главою держави у світі впродовж надзвичайно тривалого правління.

Син королеви Чарльз, колишній принц Уельський, стає королем і незабаром звернеться до британської нації.

Принцеса Єлизавета Олександра Мері стала королевою 6 лютого 1952 року у віці 25 років, коли помер її батько Георг VI. Її правління охоплювало 15 британських прем'єр-міністрів від сера Вінстона Черчилля до Ліз Трасс і 14 президентів США. А 9 вересня 2015 року вона стала найдовше правлячим британським монархом, перевершивши рекорд королеви Вікторії.