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Ракурс
Видео ближнего боя ВСУ с врагом в Херсонской области — война рф против Украины

Как воины ВСУ ведут ближний бой с врагом в Херсонской области (ВИДЕО)

8 сен 2022, 20:35
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28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу Збройних сил України показала, як йде ближній бій з російськими загарбниками у Херсонській області. Відео 8 вересня оприлюднив у Телеграм фронтовий журналіст Юрій Бутусов.





28-ма ОМБ-р працює, щоб звільнити кожен клаптик української землі на Херсонщині, — написав Бутусов.

Раніше Оперативне командування «Південь» звітувало, що ситуація на південнобузького напряму складна, динамічна у розвитку, але контрольована. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ в процесі виконання вогневих завдань минулої ночі уразили пункт управління, район зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння та два понтонні мости в Дар’ївці та Херсоні. Підтверджені втрати ворога склали 29 росіян, чотири танки та бойова машина десанту.

Источник: Ракурс


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