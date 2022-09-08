Як воїни ЗСУ ведуть ближній бій з ворогом на Херсонщині (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n174576-yak-voyiny-zsu-vedut-blyjniy-biy-z-vorogom-na-hersonschyni-video.html

Ракурс

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу Збройних сил України показала, як йде ближній бій з російськими загарбниками у Херсонській області. Відео 8 вересня оприлюднив у Телеграм фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

28-ма ОМБ-р працює, щоб звільнити кожен клаптик української землі на Херсонщині, — написав Бутусов.

Раніше Оперативне командування «Південь» звітувало, що ситуація на південнобузького напряму складна, динамічна у розвитку, але контрольована. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ в процесі виконання вогневих завдань минулої ночі уразили пункт управління, район зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння та два понтонні мости в Дар’ївці та Херсоні. Підтверджені втрати ворога склали 29 росіян, чотири танки та бойова машина десанту.