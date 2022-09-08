Кількість українських біженців в Європі порахувала ООН

https://racurs.ua/ua/n174575-kilkist-ukrayinskyh-bijenciv-v-ievropi-porahuvala-oon.html

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Кількість українських біженців, зареєстрованих у Європі, перевищила сім мільйонів осіб. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН у середу, 7 вересня, заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних та миротворчих питань Розмарі Дікарло.

В Україні, за даними ООН, зросла кількість біженців та внутрішньо переміщених осіб, які втікають зі сходу та півдня країни. Зі слів Дікарло, з 24 серпня внаслідок бойових дій загинули щонайменше 104 цивільні особи, зокрема й 10 дітей. Ще щонайменше 253 українців дістали поранення.

Загальна кількість жертв повномасштабного вторгнення росії в Україну становить 13 тис. 917 осіб. Воєнні злочинці рф вбили 5 тис. 718 українців, зокрема й 372 дитини, ще 8 тис. 199 поранили (у тому числі 635 дітей).

Це лише перевірені цифри, а фактичні цифри ймовірно значно вищі, — наголосила Дікарло.

За її словами, кількість українців, що втікали від обстрілів всередині країни та закордон зросла в обох випадках приблизно на 300 тис. осіб протягом останніх двох тижнів.

Понад 6,9 млн людей є внутрішньо переміщеними особами, що на 330 тис. більше з часу мого останнього брифінгу (24 серпня — ред.). Більшість нових переселенців походять зі сходу та півдня України. Поточна кількість українських біженців, зареєстрованих у Європі, перевищила 7 млн проти 6,7 млн лише два тижні тому, — додала представниця ООН.

Дікарло вказала, що 560 гуманітарних організацій, що працюють в Україні, місцеві, й тисячі українських волонтерів працюють по всій країні.