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Ракурс
Зовсім розперезалися — загарбник скаржиться на наступ ЗСУ

Зовсім розперезалися — загарбник скаржиться на наступ ЗСУ (АУДІО)

8 вер 2022, 19:40
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Служба безпеки України 8 вересня оприлюднила нове перехоплення розмови воєнного злочинця армії росії зі своєю дружиною. Чоловік у паніці розповідав, як Збройні сили України знищили російські позиції в Харківській області.





Про це повідомляє прес-центр СБУ на Фейсбук-сторінці.

Ну, хохли зовсім розперезалися. Просто… ху*рят все і вся… Вони вичисляють і скрізь е*ашат… Вчора вночі розх*рили базу… Цю, куди возять бензин… Скільки там техніки! Ну, не знаю про людей, нічого не кажуть, як завжди, але, швидше за все, дох*я! Там дуже багато людей жили. Там різні частини… Ізюм горить, все навколо горить. Я взагалі не знаю, куди наше все скрізь просувається, — заявив росіянин.

Раніше СБУ вже оприлюднювала перехоплення, яке свідчить, що російська армія шокована наступом ЗСУ та роботою української артилерії.

Обережно! Запис містить багато нецензурної лексики.

Джерело: Ракурс


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