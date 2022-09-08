Зовсім розперезалися — загарбник скаржиться на наступ ЗСУ

Служба безпеки України 8 вересня оприлюднила нове перехоплення розмови воєнного злочинця армії росії зі своєю дружиною. Чоловік у паніці розповідав, як Збройні сили України знищили російські позиції в Харківській області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ на Фейсбук-сторінці.

Ну, хохли зовсім розперезалися. Просто… ху*рят все і вся… Вони вичисляють і скрізь е*ашат… Вчора вночі розх*рили базу… Цю, куди возять бензин… Скільки там техніки! Ну, не знаю про людей, нічого не кажуть, як завжди, але, швидше за все, дох*я! Там дуже багато людей жили. Там різні частини… Ізюм горить, все навколо горить. Я взагалі не знаю, куди наше все скрізь просувається, — заявив росіянин.