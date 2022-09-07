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Рашисты попали под обстрел ВСУ, скриншот видео

ВСУ «накрыли» оккупантов во время переправы через Днепр (ВИДЕО)

7 сен 2022, 22:30
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Збройні сили України завдали удару по групі окупантів, яка намагалася переправитися через річку Дніпро по понтонній переправі.





Зняті одним із рашистів відео, котрі показують момент артилерійського удару, були опубліковані у соцмережах.

На першому можна побачити, як окупанти під’їжджають на техніці до понтонної переправи й намагаються по ній подолати, за їхніми словами, найвужчу ділянку Дніпра в цьому районі. У цей момент камера рашиста фіксує один із «прильотів».

На іншому відео можна побачити переправу безпосередньо після артилерійського удару — на ній лежать тіла вбитих, чути крики поранених та контужених рашистів.

Источник: Ракурс


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