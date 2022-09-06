Появились спутниковые фото понтонного моста через Ингулец

https://racurs.ua/n174481-poyavilis-sputnikovye-foto-pontonnogo-mosta-cherez-ingulec-foto.html

Ракурс

Супутникові фото знищеного понтонного моста через Інгулець зробив апарат Planet Labs. Супутник зафіксував знищену переправу воєнних злочинців росії, яка розташовувалася в районі села Дар’ївка Херсонської області. Про це пише проект Радіо Свобода «Схеми».

Також на фото помітні значні пошкодження самого Дар’ївського мосту, поруч з яким окупанти звели понтонну переправу. Раніше про успішні операції Збойних сил України на південному напрямку, повідомляло Оперативне командування «Південь».

На фото окрім зруйнованого понтонного та пошкодженого Дар’ївського мостів можна побачити пошкодження будівлі біля річкового причалу, де з початку повномасштабного вторгнення росії стоїть неідентифіковане судно. Приблизно за 250 м від переправи супутник також зафіксував скупчення військової техніки путінської армії та велику кількість окопів.

Нагадаємо, 26 серпня Збройні сили України «зупинили експлуатацію» Дар’ївського мосту на Херсонщині. Дар’ївський міст — це міст через річку Інгулець біля села Дар’ївка Херсонського району Херсонської області на автошляху E58.