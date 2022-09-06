Возвращаемся домой — видео обмена бойцов ВСУ на Донбассе

https://racurs.ua/n174480-vozvraschaemsya-domoy-video-obmena-boycov-vsu-na-donbasse-video.html

Ракурс

З’явилося відео обміну 14 полонених українських військовослужбовців, який відбувся у п’ятницю, 2 вересня. Відеозапис опублікував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у вівторок, 6 вересня.

Черговий обмін відбувся 2 вересня 2022 року. З полону звільнено 14 українських захисників. Ось як події виглядали від першої особи. Україна робить усе можливе, щоби визволити наших захисників. Усі мають повернутися додому, — йдеться у допису до відео.

Серед 14 звільнених з полону — 10 захисників України з 58-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Виговського і четверо — з 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Вони потрапили в полон до воєнних злочинців путінської армії цьогоріч навесні. Серед них є офіцер і військовий медик.

Нагадаємо, 2 вересня на Донеччині між Україною та росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Українській стороні вдалося повернути 14 військових.