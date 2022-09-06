рф заработала больше на энергоносителях, чем потратила на войну – исследование

https://racurs.ua/n174479-rf-zarabotala-bolshe-na-energonositelyah-chem-potratila-na-voynu-issledovanie.html

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Доходи росії від експорту викопної енергії за перші півроку повномасштабної війни проти України значно перевищили витрати на вторгнення. Про це йдеться у звіті фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), пише видання Spiegel.

Як вказують автори дослідження, дохід москви за ці шість місяців становили еквівалент 158 млрд євро. Натомість вартість війни оцінюється у 100 млрд євро.

Аналіз фіксує експорт нафти, газу та вугілля в період з 24 лютого по 24 серпня (оцінювалися дані морського та трубопровідного транспорту). Вони показали, що Європейський Союз був найбільшим покупцем з 85 млрд євро, за ним йшов Китай з 35 млрд євро.

Серед країн ЄС найбільше російських енергоносіїв купує Німеччина з обсягом 19 млрд євро, що зробило Берлін другим за величиною покупцем російського викопного палива у світі, після Китаю.

Аналітик CREA Лаурі Міллівірта пояснив, що росія «все ще отримує рекордні прибутки» від викопного палива. На його думку, з цим можна боротися шляхом запровадження тарифів або обмеження цін на імпорт з росії. Також країнам варто скоротити споживання нафти і газу «шляхом прискорення використання чистої енергії та електрифікації за допомогою теплових насосів і електромобілів».

Нагадаємо, напередодні кремль вдався до прямого шантажу Заходу, заблокувавши газогін «Північний потік» й висунувши низку вимог щодо відновлення газопостачання.