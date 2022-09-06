COVID-статистику обнародовал Минздрав - за неделю 16 тысяч больных

https://racurs.ua/n174478-covid-statistiku-obnarodoval-minzdrav-za-nedelu-16-tysyach-bolnyh.html

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Міністерство охорони здоровʼя відновило публікацію статистики захворюваності на коронавірус (COVID) в Україні. Її публікуватимуть щотижня.

Ми публікуватимемо основні цифри за тиждень, що минув. Це повʼязано з початком зростання кількості виявлених випадків захворювання та важливістю підготовки до нового епідемічного сезону, — вказало МОЗ у своєму Телеграм-каналі.

За минулий тиждень в Україні виявили понад 16 тис. нових хворих, із них 377 медиків і понад 2 тис. дітей. До лікарень потрапили 3 тис. 868 осіб, померли від коронавірусу 44 пацієнти.

Також понад 50 тис. українців минулого тижня вакцинувалися від хвороби.

Нагадаємо, в Україні починається осіння хвиля коронавірусу, тому уряд планує дозволити друге бустерне щеплення для всіх охочих. Нині в Україні відбувається циркуляція штаму «Омікрон», але як буде мутувати вірус надалі — невідомо.