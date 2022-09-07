Рашисти потрапили під обстріл ЗСУ, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n174539-zsu-nakryly-okupantiv-pid-chas-perepravy-cherez-dnipro-video.html

Ракурс

Збройні сили України завдали удару по групі окупантів, яка намагалася переправитися через річку Дніпро по понтонній переправі.

Зняті одним із рашистів відео, котрі показують момент артилерійського удару, були опубліковані у соцмережах.

На першому можна побачити, як окупанти під’їжджають на техніці до понтонної переправи й намагаються по ній подолати, за їхніми словами, найвужчу ділянку Дніпра в цьому районі. У цей момент камера рашиста фіксує один із «прильотів».

На іншому відео можна побачити переправу безпосередньо після артилерійського удару — на ній лежать тіла вбитих, чути крики поранених та контужених рашистів.