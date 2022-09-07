Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти потрапили під обстріл ЗСУ, скріншот відео
ЗСУ «накрили» окупантів під час переправи через Дніпро (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174539-zsu-nakryly-okupantiv-pid-chas-perepravy-cherez-dnipro-video.htmlРакурс
Збройні сили України завдали удару по групі окупантів, яка намагалася переправитися через річку Дніпро по понтонній переправі.
Зняті одним із рашистів відео, котрі показують момент артилерійського удару, були опубліковані у соцмережах.
На першому можна побачити, як окупанти під’їжджають на техніці до понтонної переправи й намагаються по ній подолати, за їхніми словами, найвужчу ділянку Дніпра в цьому районі. У цей момент камера рашиста фіксує один із «прильотів».
На іншому відео можна побачити переправу безпосередньо після артилерійського удару — на ній лежать тіла вбитих, чути крики поранених та контужених рашистів.
.
Загрузка...