Украинские военные уже более полугода противостоят масштабному вторжению РФ, фото: Генштаб ВСУ

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В Україні загалом лінія фронту становить 2,5 тис. км, активні бойові дії тривають на 1,3 тис. км.

В ході бойових дій у ЗСУ є певні успіхи. Про це в ефірі телемарафону заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє агентство УНІАН

За словами Маляр, на цих 1,3 тис. км не варто виділяти якийсь окремий регіон, оскільки бойові дії йдуть скрізь.

Якщо говорити там про Південь, про Схід, то у нас триває оборонна операція, яка по суті охоплює цілий комплекс заходів. І це частина заходів, які мають наступальний характер, частина заходів, які мають оборонний характер, — наголошує вона. — Тому ми маємо багато різнопланових, у нас не має чорного та білого, у нас є різні факти. Так, у нас є певні успіхи, у нас є стримування ворога.

Також Маляр закликала українців дотримуватись певної інформаційної дисципліни, оскільки ЗСУ іноді потребують інформаційної тиші.

Якщо ми говоримо про звільнені населені пункти, то назву не треба називати до тих пір, поки ЗСУ там не закріпляться, в тому населеному пункті, і офіційно про це не повідомлять, — наголосила вона.

Джерело: УНІАН