Российская агрессия против Украины продолжается, фото: ТСН

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Масштабна російська війна проти України триває вже місяцями й існують всі підстави вважати, що вона перетне календарні межі 2022 року.

Про це йдеться це в опублікованій агентством «Укрінформ» статті-аналізі перспектив подальшої воєнної кампанії, авторами якої є головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенант Михайло Забродський.

У зв’язку з цим, автори статті роблять припущення щодо можливих російських дій у майбутньому:

певні оперативні перспективи для противника проглядаються на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Імовірною кінцевою метою таких дій може розглядатися вихід на адміністративний кордон Донецької області;

ще більш привабливою для противника може виглядати перспектива просування на Запорізькому напрямку. Вона забезпечує подальші дії на північ та створення прямої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що в свою чергу призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною Лівобережної України;

не виключено з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території білорусі;

найбільше росіянам вигідно просуватися на півдні — з плацдарму на правому березі Дніпра в Херсонській області. Успіхи на цій ділянці фронту відкривають для них реальні перспективи для захоплення Миколаєва та Одеси, а створюють загрозу у бік Кривого Рогу та надалі — центральним та західним регіонам України.

Єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації, беззаперечно, є нанесення ЗС України протягом кампанії 2023 року декількох послідовних, а в ідеальному випадку — одночасних контрударів, — наголошується у статті. — Зайвим є наголошувати окремо на їх суто військовому, а також політичному та інформаційному значеннях. Водночас, питання їх організації та здійснення потребує більшої уваги.

Джерело: «Укрінформ»