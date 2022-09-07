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Литва посылает Украине 105-мм гаубицы., фото: Минобороны Литвы
Литва отправила в Украину гаубицы, Испания — снаряды (ФОТО)https://racurs.ua/n174529-litva-otpravila-v-ukrainu-gaubicy-ispaniya-snaryady-foto.htmlРакурс
Литва відправила в Україну 105-мм гаубиці.
Міністерство оборони Литви повідомило про це сьогодні, 7 вересня, на своїй сторінці у Твіттері.
Литва продовжує матеріально підтримувати Збройні сили України. Наші 105-мм гаубиці прямують в Україну, — вказано в повідомленні.
У відомстві наголошують, що Україні потрібні безупинні постачання зброї.
Ми не можемо робити паузи, — зазначили в Міноборони Литви.
Іспанія направила Україні ще один літак з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони країни.
Це вже п’ятий рейс зі зброєю, переданою Україні Іспанією за останні дні, — зазначається в повідомленні. — Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази в Рота (провінція Кадіс) за підтримки країни-союзника. Загалом вантажі, які були здійснені цими днями, становлять 75 піддонів великокаліберних боєприпасів.
Крім того, Іспанія відправила Україні вантажівку з медичними засобами та надає допомогу в питанні забезпечення ЗСУ зимовим спорядженням.
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