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Литва посылает Украине 105-мм гаубицы., фото: Минобороны Литвы

Литва отправила в Украину гаубицы, Испания — снаряды (ФОТО)

7 сен 2022, 16:56
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Литва відправила в Україну 105-мм гаубиці.





Міністерство оборони Литви повідомило про це сьогодні, 7 вересня, на своїй сторінці у Твіттері.

Литва продовжує матеріально підтримувати Збройні сили України. Наші 105-мм гаубиці прямують в Україну, — вказано в повідомленні.

У відомстві наголошують, що Україні потрібні безупинні постачання зброї.

Ми не можемо робити паузи, — зазначили в Міноборони Литви.

Литва надсилає Україні 105-мм гаубиці, фото: Міноборони Литви

Іспанія направила Україні ще один літак з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони країни.

Це вже п’ятий рейс зі зброєю, переданою Україні Іспанією за останні дні, — зазначається в повідомленні. — Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази в Рота (провінція Кадіс) за підтримки країни-союзника. Загалом вантажі, які були здійснені цими днями, становлять 75 піддонів великокаліберних боєприпасів.

Крім того, Іспанія відправила Україні вантажівку з медичними засобами та надає допомогу в питанні забезпечення ЗСУ зимовим спорядженням.

Источник: Ракурс


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