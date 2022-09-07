Литва надсилає Україні 105-мм гаубиці, фото: Міноборони Литви

https://racurs.ua/ua/n174529-lytva-vidpravyla-v-ukrayinu-gaubyci-ispaniya-snaryady-foto.html

Ракурс

Литва відправила в Україну 105-мм гаубиці.

Міністерство оборони Литви повідомило про це сьогодні, 7 вересня, на своїй сторінці у Твіттері.

Литва продовжує матеріально підтримувати Збройні сили України. Наші 105-мм гаубиці прямують в Україну, — вказано в повідомленні.

У відомстві наголошують, що Україні потрібні безупинні постачання зброї.

Ми не можемо робити паузи, — зазначили в Міноборони Литви.

Іспанія направила Україні ще один літак з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони країни.

Це вже п’ятий рейс зі зброєю, переданою Україні Іспанією за останні дні, — зазначається в повідомленні. — Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази в Рота (провінція Кадіс) за підтримки країни-союзника. Загалом вантажі, які були здійснені цими днями, становлять 75 піддонів великокаліберних боєприпасів.

Крім того, Іспанія відправила Україні вантажівку з медичними засобами та надає допомогу в питанні забезпечення ЗСУ зимовим спорядженням.