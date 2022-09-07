Ракетні удари по Криму підтвердили Залужний та Забродський

Вибухи в Криму, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n174528-raketni-udary-po-krymu-pidtverdyly-zalujnyy-ta-zabrodskyy.html

Ракурс

ЗСУ завдали серію ракетних ударів по аеродромах ворога в тимчасово окупованому Криму, передусім по аеродрому Саки.

Про це йдеться це в опублікованій агентством «Укрінформ» статті-аналізі перспектив подальшої воєнної кампанії, авторами якої є головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Автори статті зазначають, що громадяни рф, через віддаленість від них зони бойових дій, не так болісно сприймають втрати, невдачі, а головне — вартість цієї війни в усіх її розуміннях. В таких умовах агресор може продовжувати війну роками, тож цю ситуацію потрібно змінити.

Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим, — зазначається в статті. — Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримським авіабазам противника, перш за все — по аеродрому Саки.

Завдання ЗС України на 2023 рік — зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей, — наголошують автори статті.

Зазначається, що наразі росія має перевагу у дальності ураження — крилатими ракетами рф здатна бити по цілях за 2 тис. км, в той час як ЗСУ фактично обмежені 100 км.

Тому потрібно застосувати комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації і ВМС ЗСУ.

Обговорення повинно вестись стосовно створення або нарощування спроможностей, а не виключно про кількість озброєння і обладнання для бригад, що плануються до переоснащення, — наголошується у статті.

Джерело: «Укрінформ»