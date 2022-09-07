Київ вимагає створення спецтрибуналу після зізнань путіна про свідомий напад на Україну

https://racurs.ua/ua/n174527-kyyiv-vymagaie-stvorennya-spectrybunalu-pislya-ziznan-putina-pro-svidomyy-napad-na-ukrayinu.html

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ підтримати створення спецтрибуналу для росії у справі про злочин агресії проти української держави.

Так він відреагував на слова путіна, який заявив, що «свідомо» напав на Україну.

Putin has just publicly confessed to the crime of aggression against Ukraine: «We did it consciously». I once again call on all states: back the creation of the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. The crime is in the plain sight. Justice must be served. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 7, 2022

У Владивостоці президент терористичної федерації 7 вересня заявив, що РФ, розпочавши війну в Україні у 2014 році, «відповіла дзеркально діям супротивника».

На запитання модератора зустрічі, директора телеканалу РБК Іллі Доронова про те, що росія вже багато втратила внаслідок конфлікту, через який розриваються зв’язки, путін відповів, що рф «нічого не втратила і не втратить».

За його словами, військові дії в Україні розпочали у 2014 році після «державного перевороту» ті, хто «не хотів нормального мирного розвитку» та прагнув «придушення власного народу». На думку путіна, росія «після багаторазових спроб знайти мирний шлях» прийняла рішення «відповісти дзеркально — озброєним шляхом».

Ми це зробили свідомо, всі наші зусилля спрямовані на допомогу людям на Донбасі. Це наш обов’язок допомогти жителям Донбасу і ми виконаємо його до кінця, — сказав путін.

Цими словами путін підтвердив те, що заперечував раніше, а саме — безпосередню участь росії у захопленні частин Донецької та Луганської областей. Саме на цьому будувалися будь-які доводи Кремля.

Кулеба закликав світ підтримати створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України після «публічного зізнання» путіна.

путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України: «Ми зробили це свідомо». Я ще раз закликаю усі держави: підтримайте створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Злочин у всіх на очах. Справедливість має перемогти, — зазначив міністр закордонних справ, коментуючи виступ путіна на Східному економічному форумі.

Російський президент також визнав, що на Запорізькій АЕС перебувають російські військові та техніка. За його словами, вони охороняють периметр станції.

Нагадаємо, раніше Україна виступила з ініціативою створення Спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності членів Ради безпеки росії за скоєння злочину агресії проти нашої держави.

Раніше створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ.