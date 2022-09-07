Нічого не втратили і не втратимо - путін розповів про наслідки війни в Україні

https://racurs.ua/ua/n174513-nichogo-ne-vtratyly-i-ne-vtratymo-putin-rozpoviv-pro-naslidky-viyny-v-ukrayini.html

Ракурс

Російський диктатор володимир путін випромінює впевненість. У Владивостоці він розповів про наслідки війни в Україні. Воєнний злочинець вважає, що росія «нічого не втратила і не втратить.

росія нічого не втратила, розпочавши війну в Україні, а лише зміцнила власний суверенітет, — заявив президент рф на пленарному засіданні так званого Східного економічного форуму у Владивостоці 7 вересня.

Ми нічого не втратили. І нічого не втратимо. Головне придбання — зміцнення нашого суверенітету. Так, відбувається певна поляризація, але, я вважаю, і у світі, і всередині країни це лише на користь. Бо все непотрібне, шкідливе і все, що нам заважає йти вперед, буде відкинуто, ми набиратимемо обертів, темпів розвитку, тому що сучасний розвиток може бути заснований лише на суверенітеті. Усі наші кроки у цьому напрямі спрямовані на зміцнення суверенітету. А друге та найголовніше. Хочу наголосити на цьому ще раз. Це часто звучить. Ми нічого не розпочали з погляду воєнних дій, а намагаємось лише закінчити, — цитують росЗМІ воєнного злочинця з Кремля.

Він вкотре сказав, що військові дії в Україні розпочали у 2014 році «після державного перевороту ті, хто прагнув придушення свого власного народу, проводячи одну військову операцію за іншою і наражаючи на геноцид людей, які проживали в Донбасі».

Усі наші дії спрямовані на допомогу людям, які проживають на Донбасі, це наш обов’язок, і ми виконаємо його до кінця, — вкотре заспівав свою давню пісеньку президент рф.

Крім того, бункерний карлик запропонував замислитися над тим, щоб обмежити напрями вивезення зерна з України та для цього хоче порадитися з президентом Туреччини Ердоганом.