Корабель із зерном залишає український порт безпечним коридором. Фото: facebook.com/uspa.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n174506-rosiya-pogrojuie-v-oon-ne-prodovjyty-ugodu-schodo-vyvezennya-zerna-z-ukrayiny.html

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Постпред рф при ООН заявив, що його країна може не продовжити угоду щодо вивезення зерна з України.

василь небензя у ніч проти 7 вересня заявив, що Росія не вивезла жодного судна із продовольством у рамках угоди щодо вивезення зерна. Через це домовленість щодо безпечного експорту зерна з українських портів може припинитися, цитує його пропагандистське російське держагентство ТАСС.

Нам вдалося досягти оборудки, але нічого не працює з російською стороною. Жодне російське судно не вивезло з російських портів російське зерно на експорт, — сказав Небензя журналістам.

Постпред зазначив, що термін дії угоди закінчується у листопаді, але потім вона має продовжитися. І хоча він сам не бере участі у переговорах із цього приводу, небензя не виключає, що росія буде проти подальшої угоди щодо зерна.

Під російською частиною російський клоун в ООН мав на увазі «зелене світло» для російських кораблів з продовольством і добривами, що також обумовлено меморандумом. Йдеться про зняття перешкод для російського аграрного експорту у сферах фінансів, страхування та логістики.

Учора глава мзс рф сергій лавров заявив, що ці санкції не скасовано. Тобто під цим приводом росія може заявити про непродовження угоди.

Головне завдання — забезпечення транспарентних та безперешкодних постачань російських продовольства та добрив, включаючи сировину для їх виробництва, на світові ринки, — пояснював російський Ріббентроп.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина, ООН та воєнні злочинці з рф уклали договір про вивезення українського зерна із трьох заблокованих портів. Згідно з його умовами, зерно вивозять з українських портів Чорного моря на експорт безпечним морським коридором. Договір діє 120 днів з дати підписання та автоматично продовжується, якщо жодна зі сторін не повідомить, що хоче його припинити.

Тоді ж було підписано меморандум про зняття обмежень з експорту російської сільгосппродукції та добрив.

Після підписання зернових угод, з України вийшли приблизно 100 суден із сільгосппродукцією з 2,5 млн тонн сільгосппродукції. Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє державне інформаційне агентство Anadolu.